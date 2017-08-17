Спортивний директор "Марітіму": Гравці "Динамо" коштують у п'ять разів більше, ніж наші

Перед матчем «Марітіму» — «Динамо» кореспондент Sport.ua поспілкувався зі спортивним директором португальського клубу Жорже Фрейташем де функціонер розповів про те, що представляє з себе «Марітіму» на даний момент, розкрив секрет успіху португальських клубів на трансферному ринку, а також поділився своєю думкою про київське «Динамо».

— У Португалії «Марітіму» відомий як солідний мультиспортивний бренд. Підкреслюю, саме, як мультиспортивний. Крім футбольної у нас є футзальна, гандбольна, баскетбольна команди. Але найбільших успіхів досягли наші волейболісти, - зазначає Фрейташ.

На питання, за рахунок чого живе футбольний «Марітіму» і як заробляє гроші, спортивний директор відповідає: "Наш основний дохід – трансфери. Ми заробляємо на продажах наших гравців. «Марітіму» не ПСЖ і не «Манчестер Сіті». У нас немає можливості брати зірок або готових футболістів. Стратегія нашого клубу прагне нічим не відрізнятися від наших лідерів – «Порту» і «Бенфіки».

"У нас хороша селекційна служба і рівень контактів. У них є прекрасні скаути, які їздять по Південній Америці в пошуках талантів. Але мати тільки одних гарних селекціонерів недостатньо. У «Порту» і «Бенфіки» набагато більше фінансових можливостей порівняно з нами. Навіть якщо наші скаути знайдуть талановитого гравця раніше, а трохи пізніше за ним приїдуть з Порту або Лісабона, то він вже не перейде до нас, а вибере той варіант, де йому і його агенту дадуть більшу зарплату і комісійні", - додає Фрейташ.

Читайте також"Динамо" фаворит в матчі з "Марітіму" на котирування букмекерів, "Олександрія" - аутсайдер у парі з БАТЕНа зауваження про те, що букмекери вважають «Динамо» фаворитом протистояння, спортивний директор "Марітіму" підтверджує: "Я згоден з букмекерами, що «Динамо» – фаворит. У них більше досвіду саме в матчах групового турніру Ліги Європи, не кажучи вже про Лігу чемпіонів, де вони теж часто виступають в груповому етапі і навіть виходили в 1/8 фіналу пару сезонів тому. Вони грають в єврокубках з найсильнішими командами майже кожен рік. Ми ж ніколи не грали в групі Ліги чемпіонів. Та й за складом вони нас переважають. Вартість всіх футболістів київського клубу майже в п'ять разів дорожча за наших футболістів".

Говорячи про свої враження про "Динамо", функціонер зазначив: "Я був у Порту на всіх домашніх матчах групового етапу Ліги Чемпіонів, коли боротьбу з господарями за вихід з групи вели «Челсі» і «Динамо». На матчі «Порту» — «Динамо» я точно був. Пам'ятаю, Київ тоді виграв і пройшов як раз далі. В них була тоді, як, втім, і зараз, сильна команда".

"Ми постараємося дати бій такому серйозному супернику і теж зачепитися за прохід. Київський клуб, звичайно, сильний, але грати з ним можна. Приклад «Янг Бойз» того показовий. Якщо це вийшло у швейцарців, то чому б і нам не створити таку сенсацію?", - підсумовує Жорже Фрейташ.

Як повідомляв УНІАН, матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Марітіму" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Фуншалі. Початок гри - о 22.30 за київським часом.