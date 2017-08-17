Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, "Марітіму" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Фуншалі (Португалія) проходить матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому київське "Динамо" грає з "Марітіму", повідомляє офіційний сайт турніру.

Після провалу у грі зі швейцарським "Янг Бойз" та вильоту з Ліги чемпіонів перед "Динамо" стоїть завдання обов'язково потрапити в Лігу Європи. Команда ні в якому разі не повинна залишитися без єврокубків в нинішньому сезоні, відзначає головний тренер киян білоруський фахівець Олександр Хацкевич.

На котируваннях бкмекерских контор "Динамо" є явним фаворитом не тільки в двоматчевому протистоянні, але і в першій грі на виїзді. Реалізувати теоретичну перевагу на практиці команда зможе вже сьогодні ввечері. Інакше, у матчі-відповіді в Києві, доведеться дуже важко.

Початок гри "Марітіму" - "Динамо" в Португалії о 22.30 за київським часом.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.