Гравці "Олександрії": У БАТЕ є проблеми в обороні

Гравці «Олександрії» поділилися очікуваннями від матчу з «БАТЕ» у плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА в інтерв'ю «Футбол NEWS».

Андрій Запорожан: "У нас бойовий настрій. Їдемо грати і, звичайно, за хорошим результатом. Хочеться добути його як для нас, так і для вболівальників. Будемо сподіватися тільки на позитивний результат".

Читайте такожНа матчі Ліги Європи БАТЕ - "Олександрія" очікується аншлагВасиль Грицук: "Команда сильна, звичайно, але з усіма суперниками можна грати. Я думаю, що «БАТЕ» - не виняток. Що з себе представляє «БАТЕ»? Трохи схожий на наших лідерів, але у них є свої проблеми. Заграються, і є проблеми в обороні. Чи влаштує нас нічия? Думаю, так. 1:1 нас влаштує.

Артем Чорній: "Не скажу, що «БАТЕ» грає в європейський футбол. Але хлопці всі технічні, досвідчені. Команда грає в короткий пас. Якщо нав'язати боротьбу, я думаю, все буде нормально. Взагалі після будь-якого результату на виїзді все одно буде ще домашня гра. Але, звичайно, хочеться перемогти".

Як повідомляв УНІАН, матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи БАТЕ - "Олександрія" відбудеться в четвер, 17 серпня. Початок гри о 20.00.