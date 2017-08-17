Український тренер Грозний очолив казахстанський "Іртиш"

Головним тренером казахського «Іртиша» призначений В'ячеслав Грозний. Сьогодні в прес-центрі футбольного клубу відбулася зустріч, на якій керівництво клубу представило журналістам нового головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт команди з Павлодару.

— «Іртиш» — серйозний проект з великими амбіціями. Ми постараємося зробити так, щоб вболівальники отримували задоволення від відвідин стадіону і хотіли прийти на футбол ще — це дуже важливий аспект. Тому хотілося, що б набрані очки і якість гри відповідали цьому. Безумовно, наша головна задача — потрапляння в єврокубки, — сказав В'ячеслав Вікторович.

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Також у тренерській кар'єрі Грозного були такі клуби, як болгарський «Левськи», російський «Терек» і українські «Арсенал» (Київ), «Металург» (Запоріжжя) та «Говерла».