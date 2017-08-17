Головний тренер "Олександрії" Шаран: Закликаю хлопців не хвилюватися перед матчем з БАТЕ

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран намагається завести команду перед історичною зустріччю з БАТЕ, повідомляє "Футбол NEWS".

- Чесно кажучи, тільки що на теоретичному занятті говорив хлопцям про те, щоб вони не хвилювалися, спокійно готувалися до поєдинку. Ми прекрасно розуміємо, що це дуже важливий матч. Але найголовніше - діяти спокійно.

Читайте такожТренер "Олександрії" Шаран задоволений результатами жеребкування Ліги ЄвропиЯкщо будемо хвилюватися, то це лише додасть сили нашому супернику. Ми вже зробили дуже багато, так що тренерський штаб тиску не відчуває. Хотілося б передати це нашим хлопцям, щоб вони діяли більш розкуто, - зазначив Шаран напередодні.

Як повідомляв УНІАН, "Олександрія" 17 серпня зіграє гостьовий матч з БАТЕ в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.