Дискримінація в "Бетісі": Зозулю залишили без ігрового номеру і шафки в роздягальні

Агент футболіста збірної України Романа Зозулі Володимир Кузьменко опублікував эмоційний пост на персональній сторінці в Facebook, де розповів про те, як гравцю натякають на бажаний відхід з клубу.

"Пан Серра Феррер (директор "Бетіса") повідомив журналістам, що вони "намагаються знайти взаємовигідне співробітництво з Зозулею". Але 15 серпня Роман прийшов на тренування і при вході у роздягальню, побачив, що його іменної шафки більше немає, без попереднього повідомлення. Крім того, не була приготована форма і амуніція, що виглядає непрофесійно для такого клубу. І, що найгірше, його ігровий номер вже віддали іншому футболісту, навіть не поставивши Романа до відома", - повідомив агент.

Читайте такожПрезидент іспанського "Бетіса" відмовився від українського легіонера Зозулі "У вас є совість, щоб так поставитися до хлопця, у якого ще 2 роки контракту з клубом? Чи це і є спроба "взаємовигідного співробітництва"?", - обурюється Кузьменко.

"Навіть, враховуючи суто футбольні причини, такий підхід незрозумілий і неприємний", - підсумовує агент українського гравця.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля підписав контракт з "Бетісом" влітку минулого року. Після цього він практично відразу ж відправився в оренду в "Райо Вальєкано".

У свою чергу, фанати "Райо", відомі своїми ультралівими поглядами, звинуватили Зозулю в фашизмі, вказавши на його футболку із зображенням українського герба і пригадавши гравцеві його позицію в підтримку української армії в зоні АТО. Гравець був змушений повернутися в "Бетіс" і до кінця сезону залишився без ігрової практики.