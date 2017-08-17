Екс-голкіпер львівських "Карпат" підписав контракт з лідером чемпіонату Болгарії

Український голкіпер Євген Боровик підписав контракт з лідером чемпіонату Болгарії "Чорно море", повідомляє офіційний сайт команди.

Терміни та фінансові деталі контракту не розголошуються.

На даний момент, після 5-ти турів чемпіонату Болгарії, "Чорно море" очолює турнірну таблицю, набравши 11 очок - 3 перемоги і 2 нічиї.

Виїзний матч 6-го туру чемпіонату країни з "Ботевом" (Пловдив) відбудеться у п'ятницю, 18 серпня.

Боровик покинув "Карпати" минулої середи, 9 серпня. На офіційному сайті львівської команди була опублікована заява гравця, в якій, зокрема, він зазначив: "На жаль, з новим тренерським штабом ми не знайшли розуміння, таке у футболі буває, нічого страшного. Незважаючи на це я щиро вдячний клубу за час, проведений у Львові, мені тут було дуже добре".

Також Боровик раніше виступав за одеський "Чорноморець" і "Дніпро".