Матчі Ліги Європи "Марітіму" - "Динамо", БАТЕ - "Олександрія": де дивитися

Обидві гри за участю українських клубів будуть показані по вітчизняному ТБ.

Сьогодні відбудуться матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА за участю українських команд, які вболівальники зможуть побачити на вітчизняному ТБ. Матч БАТЕ (Борисов, Білорусь) - "Олександрія" розпочнеться о 20.00 за київським часом. ТБ-трансляція - телеканал Футбол 1. Матч "Марітіму" (Фуншал, Португалія) - "Динамо" розпочнеться о 22.30 за київським часом. ТБ-трансляція - телеканал 2+2. Також відео онлайн-трансляцію матчу "Марітіму" - "Динамо" проведе сайт УНІАН. Як повідомляв УНІАН, перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудуться у четвер, 17 серпня. Матчі у відповідь рівно за тиждень - 24 серпня.

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