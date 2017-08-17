Матчі Ліги Європи "Марітіму" - "Динамо", БАТЕ - "Олександрія": де дивитися

11:47, 17 серпня 2017
Футбол
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Обидві гри за участю українських клубів будуть показані по вітчизняному ТБ.

Матчі українських команд у єврокубках покажуть на вітчизняному ТБ / hotology.ru

Сьогодні відбудуться матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА за участю українських команд, які вболівальники зможуть побачити на вітчизняному ТБ.

Матч БАТЕ (Борисов, Білорусь) - "Олександрія" розпочнеться о 20.00 за київським часом. ТБ-трансляція - телеканал Футбол 1.

Матч "Марітіму" (Фуншал, Португалія) - "Динамо" розпочнеться о 22.30 за київським часом. ТБ-трансляція - телеканал 2+2.

Також відео онлайн-трансляцію матчу "Марітіму" - "Динамо" проведе сайт УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудуться у четвер, 17 серпня.

Матчі у відповідь рівно за тиждень - 24 серпня.

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