"Динамо" фаворит в матчі з "Марітіму" на котируваннях букмекерів, "Олександрія" - аутсайдер у парі з БАТЕ

Провідні букмекерські контори світу розписали шанси команд-учасниць Ліги Європи напередодні сьогоднішніх ігор раунду плей-офф кваліфікації, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Так, київське "Динамо" є фаворитом у гостьовому матчі з португальським "Марітіму". На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,89 до 1, на нічию - 3,19 до 1, а на перемогу господарів поля - 4,29 до 1.

У той же час, "Олександрія" вважається аутсайдером в парі з білоруським БАТЕ з Борисова. Тут на перемогу господарів матчу в Борисові ставки приймаються з коефіцієнтом 1.90 до 1, на нічию - 3.23 до 1, а на перемогу команди Володимира Шарана - 4.20 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матчі БАТЕ - "Олександрія" і "Марітіму" - "Динамо" відбудеться у четвер, 17 серпня.

Матчі у відповідь відбудуться рівно за тиждень, 24 серпня, в Україні.