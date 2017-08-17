Півзахисник "Динамо" Сидорчук: Ми знаємо, що нам буде протистояти серйозний суперник

Півзахисник київського «Динамо» Сергій Сидорчук відповів на питання журналістів на традиційній передматчевій прес-конференції напередодні виїзного поєдинку з «Марітіму», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"Довгий політ перенесли добре. Тренерський штаб врахував цей момент, прийнявши рішення прилетіти заздалегідь, за два дні. Тому відчуваємо себе відмінно", - почав Сидорчук.

На питання про те, якої гравець думки про своїх візаві - півзахисників «Марітіму» - динамівець відповів: "Футболісти, які виступають у клубах з південних країн, як правило, технічні і невисокі, тому мені проти них важко грати – доведеться завтра більше перебирати ногами. Всі футболісти хороші. Також назвав би їх сильною стороною швидкісні якості. Просто так в єврокубки ніхто не виходить, тому ми знаємо, що нам буде протистояти серйозний суперник, і поважаємо його".

Говорячи про те, чи не тисне на команду тягар відповідальності за результат і яка атмосфера зараз у колективі, Сидорчук зауважив: "Атмосфера нормальна. Відповідальність не тисне, але перед нами стоїть мета, яку потрібно досягти. Ми повинні виконати завдання – перемогти".

Говорячи про перше враження від побаченого на португальській землі, футболіст зазначив: "Якщо чесно, я не бачив бюста Роналду (в аеропорту). Правда, я виходив одним з останніх з аеропорту, тому не бачив. Може, хтось із хлопців і сфотографувався. Нас зустріли чоловік п'ять з української діаспори, фотографувалися з нами. Але без "Мадейри"...

А говорячи про те, які висновки були зроблені після поразки від швейцарського «Янг Бойз» у Лізі чемпіонів, зауважив: "У першу чергу, це дуже болюча тема для нас. Не вийшла гра. Належні висновки були зроблені тренерським штабом, ми намагалися абстрагуватися від тієї гри і того результату. Це була одна з найгірших наших ігор. Сподіваюся, більше таке не повториться. Але «Янг Бойз» і «Марітіму» сповідують абсолютно різний футбол".

Як повідомляв УНІАН, матч "Марітіму" - "Динамо" відбудеться у четвер, 17 серпня. Початок гри в Фуншалі о 22.30 за київським часом.