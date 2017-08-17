Тренер "Динамо" Хацкевич: "Марітіму" грає не грубо, а жорстко

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич відповів на питання журналістів на традиційній прес-конференції перед матчем Ліги Європи «Марітіму» – «Динамо», повідомляє офіційний сайт київського клубу.

- У першу чергу, я хочу висловити співчуття від нашого клубу всім сім'ям загиблих в Фуншалі. Не дай Бог, щоб таке повторилося (трагедія в Фуншалі сталася напередодні, під час релігійного свята дерево впало на натовп, є загиблі і поранені). У нас було достатньо часу, щоб відновитися. Я надав хлопцям вихідний. З вівторка ми почали готуватися до цього матчу, показали команді домашню гру суперника у кваліфікації з «Ботєвом», а сьогодні ознайомили хлопців з двома стартовими іграми «Марітіму» в чемпіонаті – домашньою і виїзною - зазначив Хацкевич в самому початку.

На питання про те, наскільки важко було налаштувати команду на Лігу Європи після Ліги чемпіонів, білоруський фахівець зауважив: "Команда сконцентрована, налаштовувати особливо не доводиться, тому що всі розуміють, що ми не маємо права залишитися без єврокубків. Тому команда сконцентрована, вмотивована і налаштована на завтрашню гру".

Читайте також"Динамо" вирушило на матч Ліги Європи з Відою у складіА щодо шансів у цій грі і Ліги Європи в цілому, зауважив: "Шанси все одно залишаються рівними – 50 на 50. Так, хтось вважає нас фаворитами, але все вирішиться на футбольному полі. Першочергове завдання – потрапити в групу, а там вже будемо ставити наступні завдання".

Говорячи про персоналії, тренер зауважив: "Віда знаходиться в стадії переговорів, вже обговорив контракт. Він професіонал, він уже підійшов до мене і сказав, що готовий до гри, в першу чергу психологічно. У нього були проблеми, але зараз він готовий, як і решта 18 футболістів, які потраплять в заявку.

Що стосується Піваріча, то він провів з нами перше тренування в неділю. Вчора перед вильотом я з ним переговорив. Останню гру він провів 27 або 28 днів тому. Він досвідчений хлопець, сам зізнався, що на цю гру він ще не готовий".

А говорячи про те, який результат гри в Португалії тренер буде вважати позитивним, сказав: "Перемога з будь-яким рахунком".

Як повідомляв УНІАН, матч "Марітіму" - "Динамо" відбудеться у четвер, 17 серпня, в Фуншалі. Початок гри - о 22.30 за київським часом.