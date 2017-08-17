Павелко хоче залучити ОБСЄ, щоб матч "Маріуполь"-"Динамо" відбувся у прифронтовому місті – ЗМІ

Частина фахівців, яка впевнена, що ФФУ не має права нехтувати питаннями безпеки під час проведення матчу «Маріуполь» – «Динамо» 27 серпня в Маріуполі, наполягає на тому, щоб провести обидві зустрічі цих команд на нейтральних полях. Або ж поміняти домашній і гостьові поєдинки суперників, і провести матч 7-го туру в Києві.

Як повідомляє видання «Футбольний клуб», президент ФФУ Андрій Павелко, в свою чергу, продавлює рішення про проведення матчу в Маріуполі, незважаючи на те, що федерація не отримала необхідних гарантій безпеки від СБУ, МВС та Управління державної охорони, які відповідно до статей 7 та 10 закону України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» уповноважені забезпечувати безпеку матчів.

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Крім цього, за відомостями джерел видання, президент ФФУ планує в четвер на засіданні комітету з безпеки стадіонів (куди будуть запрошені представники київського «Динамо», що проводить матч Ліги Європи в Португалії), використовувати в свою користь позицію якогось спеціально запрошеного «представника ОБСЄ». За задумом Павелко, ОБСЄшник повинен переконати комітет і протягнути рішення.

Але на це є стаття 7 Регламенту ФІФА щодо охорони правопорядку і забезпечення безпеки стадіонів, згідно якої оцінка терористичних ризиків на матчах відноситься виключно до компетенції органів влади, а саме – правоохоронців та спецслужб. А місія ОБСЄ в Україні є виключно моніторинговою, тому ніяких «гарантій безпеки» її представники не можуть дати апріорі, оскільки це не входить до її повноважень. Більш того, в статутах ФІФА, УЄФА та ФФУ, ні в регламентах змагань немає відсилань до ОБСЄ.