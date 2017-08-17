"Реал" без Роналду знову обіграв "Барселону" і завоював Суперкубок Іспанії

Мадридський "Реал" не залишив шансів "Барселоні" і у другому матчі за Суперкубок Іспанії, обігравши вічного конкурента на своєму полі з рахунком 2:0.

На цей раз, на відміну від першої гри, яка проходила в неділю на полі "синьо-гранатових", "Реал" діяв без свого лідера Кріштіану Роналду, який отримав 5-матчеву дискваліфікацію за поштовх арбітра.

Однак і без нього мадридський клуб володів повною перевагою. Особливо це стосується першого тайму. Вже на 4-й хвилині Асенсіо шикарним дальнім ударом змусив капітулювати воротаря "Барселони". А на 39-й хвилині Бензема подвоїв перевагу "Реала".

Після перерви каталонці зробили спроби зберегти обличчя і забити гол, але їм не пощастило: Мессі потрапив у поперечину воріт, а Суарес пробив у штангу.

Таким чином, "Реал" протягом чотирьох днів двічі обіграв "Барселону" - 3:1 на виїзді та 2:0 вдома. Колекція Зінедіна Зідана поповнилася ще одним трофеєм - Суперкубком Іспанії-2017.