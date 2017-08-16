"Селтік" розгромив" "Астану", а "Наполі" впевнено переграв "Ніццу" в плей-офф Ліги чемпіонів (усі результати)
23:45, 16 серпня 2017Футбол
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Французька "Ніцца" догравала матч в Неаполі удев'ятьох.
"Наполі" - "Ніцца" - 2:0 / Reuters
Сьогодні ввечері відбулися п'ять матчів плей-офф Ліги чемпіонів (перші ігри в парах), повідомляє офіційний сайт змагань.
Найбільш результативною виявилася зустріч в Глазго, де "Селтік" не залишив шансів казахстанській "Астані" - 5:0. В одному з центральних поєдинків дня італійський "Наполі" переграв "Ніццу" - 2:0. Відзначимо, що французький клуб з 79-ї хвилини догравав матч удев'ятьох - через два поспіль вилучення.
Другі поєдинки в парах відбудуться через тиждень.
Ліга чемпіонів. Раунд плей-офф. Перші матчі
"Олімпіакос" - "Рієка" - 2:1
"Наполі" - "Ніцца" - 2:0
"Хапоель" (Беєр-Шева) - "Марібор" - 2:1
"Селтік" - "Астана" - 5:0
"Істанбул Башакшехір" - "Севілья" - 1:2
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