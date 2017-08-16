"Селтік" розгромив" "Астану", а "Наполі" впевнено переграв "Ніццу" в плей-офф Ліги чемпіонів (усі результати)

Сьогодні ввечері відбулися п'ять матчів плей-офф Ліги чемпіонів (перші ігри в парах), повідомляє офіційний сайт змагань.

Найбільш результативною виявилася зустріч в Глазго, де "Селтік" не залишив шансів казахстанській "Астані" - 5:0. В одному з центральних поєдинків дня італійський "Наполі" переграв "Ніццу" - 2:0. Відзначимо, що французький клуб з 79-ї хвилини догравав матч удев'ятьох - через два поспіль вилучення.

Другі поєдинки в парах відбудуться через тиждень.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-офф. Перші матчі

"Олімпіакос" - "Рієка" - 2:1

"Наполі" - "Ніцца" - 2:0

"Хапоель" (Беєр-Шева) - "Марібор" - 2:1

"Селтік" - "Астана" - 5:0

"Істанбул Башакшехір" - "Севілья" - 1:2