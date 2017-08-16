"Реал" не зміг зменшити термін дискваліфікації Роналду

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) залишила в силі дискваліфікацію лідера "Реала" Кріштіану Роналду, який повинен пропустити п'ять матчів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, минулої неділі Роналду був вилучений з поля в матчі за Суперкубок Іспанії-2017 проти "Барселони" (3:1). Перше попередження португалець отримав за зняту футболку після святкування гола, а друге — за симуляцію. Однак, побачивши перед собою червону картку, португалець не заспокоївся і штовхнув 31-річного арбітра Рікардо Де Бургоса Бенгоечеа.

Вже на наступний день RFEF винесла рішення, дискваліфікувавши Роналду на п'ять ігор. У "Реала" було право подати апеляцію протягом десяти днів, чим мадридці і скористалися. Однак аргументи мадридського клубу виявилися непереконливими - рішення залишилося в силі.

Таким чином, лідер "Реала" пропустить не лише другий матч за Суперкубок Іспанії-2017 з "Барселоною", який відбудеться сьогодні, але і ігри перших чотирьох турів Прімери проти "Депортіво" (20 серпня), "Валенсії" (27 серпня), "Леванте" (9 вересня) і "Реал Сосьєдада" (17 вересня).