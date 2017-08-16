Легенда футболу Дієго Марадона в свої 56 років забив шикарний гол (відео)

16:11, 16 серпня 2017
Футбол
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Видатний аргентинський футболіст показав, що майстерність досі при ньому.

Диего Марадона показал, как надо бить в
 

Легендарний у минулому футболіст Дієго Марадона продемонстрував, що не втратив свою майстерність.

Під час тренування клубу «Ель-Фуджайра» 56-річний аргентинець виконав штрафний, як в молоді роки. М'яч пролетів над стінкою і потрапив точно в «дев'ятку».

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Нагадаємо, Марадона очолює команду з ОАЕ з травня 2017 року.

У липні цього року Марадона побував у Росії, відзначившись скандальною заявою про те, що планує прийняти громадянство РФ і очолити збірну цієї країни.

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Теги: #Дієго Марадона ОАЕ#гол Марадони