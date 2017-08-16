Легенда футболу Дієго Марадона в свої 56 років забив шикарний гол (відео)
16:11, 16 серпня 2017Футбол
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Видатний аргентинський футболіст показав, що майстерність досі при ньому.
Дієго Марадона довів, що є порох у порохівницях
Легендарний у минулому футболіст Дієго Марадона продемонстрував, що не втратив свою майстерність.
Під час тренування клубу «Ель-Фуджайра» 56-річний аргентинець виконав штрафний, як в молоді роки. М'яч пролетів над стінкою і потрапив точно в «дев'ятку».
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Нагадаємо, Марадона очолює команду з ОАЕ з травня 2017 року.
У липні цього року Марадона побував у Росії, відзначившись скандальною заявою про те, що планує прийняти громадянство РФ і очолити збірну цієї країни.
15 серпня 2017 р.
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