Форвард "Динамо" Яремчук став гравцем бельгійського "Гента"

15:33, 16 серпня 2017
Футбол
274

Київський клуб продав свого 21-річного вихованця Романа Яремчука в бельгійську команду.

Роман Яремчук підписав з

Форвард київського «Динамо» Роман Яремчук представлений як гравець бельгійського «Гента». Про це повідомив офіційний сайт бельгійського клубу.

21-річний нападник підписав з "Гентом" контракт на 4 роки. Про суму трансферу не повідомляється.

Відзначимо, що в минулому сезоні Яремчук зіграв 23 матчі в українській Прем'єр-лізі за «Олександрію», де перебував в оренді, і «Динамо», в яких забив 5 голів і віддав 1 гольову передачу.

Бельгійський "Гент" у минулому сезоні чемпіонату країни посів 4-е місце, на даний момент команда вже припинила виступ у єврокубках, вилетівши з Ліги Європи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Роман Яремчук футболіст#український футболіст у Бельгії