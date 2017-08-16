Форвард "Динамо" Яремчук став гравцем бельгійського "Гента"
15:33, 16 серпня 2017Футбол
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Київський клуб продав свого 21-річного вихованця Романа Яремчука в бельгійську команду.
Роман Яремчук підписав з "Гентом" 4-річний контракт / www.kaagent.be
Форвард київського «Динамо» Роман Яремчук представлений як гравець бельгійського «Гента». Про це повідомив офіційний сайт бельгійського клубу.
21-річний нападник підписав з "Гентом" контракт на 4 роки. Про суму трансферу не повідомляється.
Відзначимо, що в минулому сезоні Яремчук зіграв 23 матчі в українській Прем'єр-лізі за «Олександрію», де перебував в оренді, і «Динамо», в яких забив 5 голів і віддав 1 гольову передачу.
Бельгійський "Гент" у минулому сезоні чемпіонату країни посів 4-е місце, на даний момент команда вже припинила виступ у єврокубках, вилетівши з Ліги Європи.
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