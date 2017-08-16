Форвард "Динамо" Яремчук став гравцем бельгійського "Гента"

Форвард київського «Динамо» Роман Яремчук представлений як гравець бельгійського «Гента». Про це повідомив офіційний сайт бельгійського клубу.

21-річний нападник підписав з "Гентом" контракт на 4 роки. Про суму трансферу не повідомляється.

Відзначимо, що в минулому сезоні Яремчук зіграв 23 матчі в українській Прем'єр-лізі за «Олександрію», де перебував в оренді, і «Динамо», в яких забив 5 голів і віддав 1 гольову передачу.

Бельгійський "Гент" у минулому сезоні чемпіонату країни посів 4-е місце, на даний момент команда вже припинила виступ у єврокубках, вилетівши з Ліги Європи.