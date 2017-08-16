Захисник збірної України підписав контракт з турецьким "Кайсеріспором"

Екс гравець донецького "Шахтаря", захисник збірної України Олександр Кучер підписав контракт з турецьким "Кайсеріспором", повідомляє офіційний сайт турецької команди.

Сторони уклали контракт на 1 рік з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Кучер підписав контракт з командою турецької Суперліги в якості вільного агента. Лтом у гравця закінчився термін контракту з "Шахтарем", який сторони не стали продовжувати за обопільною згодою.

Читайте такожВетеран "Шахтаря" і збірної України Олександр Кучер залишає командуКучер є вихованцем "Динамо", але 11 сезонів провів у складі "Шахтаря", з яким виграв два десятки трофеїв - 7 титулів чемпіона країни, 6 Кубків і Суперкбків України і Кубок УЄФА.

"Кайсеріспор" знаходиться в числі аутсайдерів турецької Суперліги і зайняв 15-е місце в сезонах 2015/16 і 2016/17 з 18-ти команд. Це останнє місце для команд, які не вибувають в нижчий дивізіон.

Сезон 2017/18 команда почала з розгромної поразки від "Галатасарая" - 1:4, яку зазнала минулого понеділка, 14 серпня.