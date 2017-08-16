Ще одна команда Другої ліги пропустить гостьовий матч через фінансові труднощі

20 серпня у Чернівцях мав відбутися матч 7-го туру першості України серед команд Другої ліги між «Буковиною» та командою «Полісся» (Житомир), проте, сьогодні, 16 серпня, на адресу чернівецького клубу надійшов лист від КП «ФК «Полісся», у якому повідомляється про фінансові проблеми гостей, повідомляє офіційний сайт ФК "Буковина".

«Засновником Комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся» тимчасово припинене фінансування, яке призвело до неплатоспроможності Клубу та неможливості забезпечити проїзд, проживання та харчування футболістів до місця проведення гри», - йдеться у листі.

Дата проведення матчу «Буковина» (Чернівці) – «Полісся» (Житомир) стане відома пізніше.

Як повідомляв УНІАН, в минулому турі «Тернопіль» не приїхав на матч із «Поліссям», а вчора стало відомо, що команда знялася із турніру Другої ліги через фінансову скруту.