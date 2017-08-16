Голкіпер збірної України Бойко: Не граю в "Бешикташі" через непорозуміння з головним тренером

Український голкіпер турецького футбольного клубу "Бешикташ" (Стамбул) Денис Бойко підкреслив, що в питанні його ігрової практики в турецькому клубі все впирається в позицію головного тренера команды Шенола Гюнеша, повідомляє SportArena.

Минулого тижня турецьке видання Fanatik повідомляло, що "Бешикташ" не заявить українця на новий сезон у турецькій Суперлізі. Бойко, на думку тренерського штабу Чорних орлів, програє конкуренцію Фабрісіо і Зенгіну.

Воротар звернув увагу, що їм цим літом цікавився грецький ПАОК із Салонік. Бойко зазначив, що грецький клуб більше не потребує підсилення, так як підписав у середині липня Родріго Рея.

Читайте такожВоротар збірної України Денис Бойко збирається розірвати контракт з "Бешикташем" і стати вільним агентом«Дуже добре працював на тренуваннях. У мене немає проблем ні з ким в клубі, але не можу вплинути на головного тренера Шенола Гюнеша. Деякий час перебував у сфері інтересів ПАОКа, але вони вже знайшли собі хорошого воротаря, — цитує слова Дениса Бойка Besiktashaberleri.com. - Зараз аналізую ситуацію. Не дуже радий їй, оскільки хочу грати і маю намір довести свій талант і вміння».

У минулому сезоні 29-річний воротар на правах оренди грав за "Малагу", де взяв участь лише в трьох поєдинках Примери.

В "Бешикташ" Денис Бойко перебрався влітку 2015 року з "Дніпра", проте за цілий сезон провів лише 5 матчів за турецький клуб у всіх турнірах.