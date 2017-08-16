Комітет арбітрів існує в паралельній реальності? - FootballHub (відео)
13:48, 16 серпня 2017Футбол
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Автори сюжету розібрали рішення суддівської інстанції по матчу "Олександрія" - "Шахтар".
В матчі Олександрія - Шахтар було багато спірних моментів / shakhtar.com
Роман Бебех розбирає на прикладі одного матчу Прем`єр-ліги "Олександрія" - "Шахтар", що таке нова рубрика ПОСТКРИПТУМ від Комітету Арбітрів ФФУ...
На думку автора, питань - надто багато. Сумніви щодо об'єктивності - великі.
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