Комітет арбітрів існує в паралельній реальності? - FootballHub (відео)

Автори сюжету розібрали рішення суддівської інстанції по матчу "Олександрія" - "Шахтар".

Роман Бебех розбирає на прикладі одного матчу Прем`єр-ліги "Олександрія" - "Шахтар", що таке нова рубрика ПОСТКРИПТУМ від Комітету Арбітрів ФФУ... На думку автора, питань - надто багато. Сумніви щодо об'єктивності - великі.

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