На матчі Ліги Європи БАТЕ - "Олександрія" очікується аншлаг

На матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи БАТЕ - "Олександрія" очікується аншлаг, повідомляє прес-служба клубу з білоруського Борисова.

Станом на вчорашній вечір у продажу залишилося менше 2500 квитків на цей матч. У клубі не сумніваються, що практично всі місця на трибунах кращого стадіону Білорусі знайдуть своїх володарів - і вболівальники зуміють створити чудову футбольну атмосферу.

Як повідомляв УНІАН, матч на "Борисов-Арена" відбудеться у четвер, 17 серпня. Початок гри о 20.00 за місцевим часом (збігається з київським).