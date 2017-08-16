На матчі Ліги Європи БАТЕ - "Олександрія" очікується аншлаг
13:27, 16 серпня 2017Футбол
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В Борисові залишилося у вільному продажу всього 2500 квитків.
"Борисов-Арена" буде заповнена під час матчу Ліги Європи з українською "Олександрією" / borisov-arena.by
На матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи БАТЕ - "Олександрія" очікується аншлаг, повідомляє прес-служба клубу з білоруського Борисова.
Станом на вчорашній вечір у продажу залишилося менше 2500 квитків на цей матч. У клубі не сумніваються, що практично всі місця на трибунах кращого стадіону Білорусі знайдуть своїх володарів - і вболівальники зуміють створити чудову футбольну атмосферу.
Як повідомляв УНІАН, матч на "Борисов-Арена" відбудеться у четвер, 17 серпня. Початок гри о 20.00 за місцевим часом (збігається з київським).
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