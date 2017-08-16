Студентська збірна України з футболу вирушила на Універсіаду в Тайбей

16 серпня студентська збірна України з футболу вирушила на Всесвітню Універсіаду, повідомляє zbirna.com.

Команда їде на турнір під керівництвом Анатолія Бузника. Саме цей фахівець на чолі збірної привів команду до срібних медалей Універсіади-2001 в Китаї.

"Якщо відверто, то я відчував, що при комплектуванні збірної виникнуть серйозні проблеми, — зазначив напередодні відльоту Анатолій Бузник. — На жаль, більшість наших провідних команд знову не продемонструвало зацікавленість у делегуванні своїх гравців, як ніби ми не їдемо захищати честь України на престижних міжнародних змаганнях".

Команда виступить на нинішньому турнірі в наступному складі:

воротарі — Іван Сілецький (Карпати), Сергій Чорнобай (Агробізнес),

захисники — Олексій Моісеєнко (Гірник-Спорт), Гліб Бухав (Львів), Микита Безуглий (Оболонь-Бровар), Василь Курко (Перлина), Євген Потороченко (Перлина), Андрій Бусько (Карпати), Ігор Дуць (Рух),

півзахисники — Антон Котляр (Верес),Тарас Завийський (Карпати), Максим Банасевич (Десна), Костянтин Пархоменко (Балкани), Данило Книш (Сталь),

нападники — Алішер Якубов (Поділля), Михайло Козак (Олександрія), Андрій Королянчук (Буковина), Роман Бочак (Енергія).

У тренерський штаб збірної також входять Степан Юрчишин та Володимир Лозинський.

19 серпня сбрная України зіграє зі збірною ПАР, 21-го — з Південною Кореєю і 23-го — з Аргентиною. Дві кращі команди з групи вийдуть до наступного кола змагань.

Зазначимо також, що на Всесвітніх Універсіадах в Бангкоку (2007 рік) і в Белграді (2009) українські футболісти вже завойовували золоті медалі.