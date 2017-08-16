Знаменитий ямайський спринтер Усейн Болт зіграє в матчі легенд МЮ і "Барселони"

Знаменитий ямайський спринтер Усейн Болт, який завершив напередодні професійну кар'єру, візьме участь в товариському матчі між "Манчестер Юнайтед" і "Барселоною", повідомляє Isport.

Ямайський спринтер вийде на поле разом з такими зірками футболу, як Пол Скоулз, Гарі Невілл, Едвін ван дер Сар і деякими іншими відомими "дияволами".

Серед легенд "Барселони" можна виділити Гаіску Мендьєту, Еріка Абідаля, Мігеля Анхеля Надаля, Георге Попеску та Хуліо Салінаса.

Зустріч запланована на 2 вересня.

Болт є багаторазовим чемпіоном світу та Олімпійських ігор в бігу на 100 і 200 метрів, а також в естафетах 4х100 і 4х200 метрів у складі збірної Ямайки.

На чемпіонаті світу-2017 в Лондоні, який став останнім у його кар'єрі спортсмена, Болт зайняв 3-е місце у фіналі 100-метрівки, де програв двом американцям. А в естафеті 4Х100 метрів Болт не зміг фінішувати через травму.