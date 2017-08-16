Матч "Маріуполь" - "Динамо" може пройти в Києві

Федерація футболу України в найближчі дні може прийняти рішення про перенесення матчу «Маріуполь» – «Динамо» Київ, повідомляє Трибуна з посиланням на свої джерела.

Тоді поєдинок цих команд у другому колі, який запланований на 2 грудня, пройде в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, раніше МВС у листі «Динамо» підкреслювало, що проведення цього матчу 27 серпня в Маріуполі – особливо небезпечно, оскільки на святковий період до Дня незалежності загострюється ситуація на фронті.

Втім, невдозі міністр Арсен Аваков заявив, що грати в Маріуполі можна, а МВС прийме всі необхідні заходи безпеки.