Матч "Маріуполь" - "Динамо" може пройти в Києві
12:24, 16 серпня 2017Футбол
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ФФУ може прийняти рішення по даній грі в найближчі дні.
"Маріуполь" і "Динамо" можуть зіграти перший матч у Києві з волі ФФУ / UA-Football
Федерація футболу України в найближчі дні може прийняти рішення про перенесення матчу «Маріуполь» – «Динамо» Київ, повідомляє Трибуна з посиланням на свої джерела.
Тоді поєдинок цих команд у другому колі, який запланований на 2 грудня, пройде в Маріуполі.
Як повідомляв УНІАН, раніше МВС у листі «Динамо» підкреслювало, що проведення цього матчу 27 серпня в Маріуполі – особливо небезпечно, оскільки на святковий період до Дня незалежності загострюється ситуація на фронті.
Втім, невдозі міністр Арсен Аваков заявив, що грати в Маріуполі можна, а МВС прийме всі необхідні заходи безпеки.
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