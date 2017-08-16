Український футбол втратив першу команду в новому сезоні

Футбольний клуб «Тернопіль» направив листа про зняття з чемпіонату серед команд Другої ліги на ім’я президента Професійної футбольної ліги України Сергія Макарова, повідомляє офіційний сайт ФК "Тернопіль".

«ФК «Тернопіль» пройшов важкий шлях становлення. Клуб і команда не зникає! У зв’язку з відсутністю фінансування ми знімаємося зі змагань у другій лізі. Зараз клуб переформатовується. Буде проаналізовано всі помилки, переглянутий план фінансування, змінено підхід до комплектації команди. Ми належно підготуємося до наступного сезону, щоб у всеозброєнні увійти до реформованої Національної футбольної ліги України», – повідомив начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Микола Круть.

Керівництво клубу дякує тренерам, футболістам, працівникам клубу за роботу та болівальникам за підтримку.

Нагадаємо, ФК «Тернопіль» був створений у 2007 році, в 2012-му клуб отримав професійний статус. Два сезони муніципали виступали в Другій та три – у Першій українській лізі. Сезон-2017/18 команда розпочала в Другій лізі.

Як повідомлялося, минулої суботи «Тернопіль» не прибув на матч шостого туру Другої ліги проти «Полісся».