Селезньов погодив контракт з турецьким "Галатасараєм" - ЗМІ

Український нападник «Карабюкспора» Євген Селезньов близький до переходу в «Галатасарай», повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький портал futbol arena.com.

Агент гравця домовився з представниками стамбульського клубу про умови особистого контракту футболіста. За чутками, у придбанні Селезньова особисто зацікавлений тренер «Галатасарая» Ігор Тудор.

Читайте такожФорвард "Шахтаря" Селезньов став гравцем "Карабюкспора"Президент «Карабюкспора» Ферудун Танкутер, втім, заявив, що офіційного запиту щодо Селезньова клуб не отримував. А от технічний директор Еркан Сезері побічно підтвердив можливість трансферу: «Кожен футболіст хоче грати у великих командах. Селезньов хоче грати в «Галатасараї».

Нагадаємо, в 16-ти матчах минулого чемпіонату 32-річний Євген Селезньов забив за «Карабюкспор» 6 м'ячів. Його контракт з клубом закінчується в 2019-му році.