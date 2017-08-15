Німецький "Хоффенхайм" програв англійському "Ліверпулю" в центральному матчі дня Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)
23:50, 15 серпня 2017Футбол
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Англійці виграли в гостях з рахунком 2:1.
"Хоффенхайм" поступився "Ліверпулю" / Reuters
Завершилися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в центральному з яких німецький "Хоффенхайм" на своєму полі поступився англійському "Ліверпулю", повідомляє офіційний сайт змагань.
Ліга чемпіонів.
Кваліфікація, плей-офф. Перші матчі
"Хоффенхайм" - "Ліверпуль" - 1:2
"Спортинг" - "Стяуа" - 0:0
"Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1
"Карабах" - "Копенгаген" - 1:0
АПОЕЛ - "Славія" - 2:0
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