Німецький "Хоффенхайм" програв англійському "Ліверпулю" в центральному матчі дня Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)

Англійці виграли в гостях з рахунком 2:1.

Завершилися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в центральному з яких німецький "Хоффенхайм" на своєму полі поступився англійському "Ліверпулю", повідомляє офіційний сайт змагань. Ліга чемпіонів. Кваліфікація, плей-офф. Перші матчі "Хоффенхайм" - "Ліверпуль" - 1:2 "Спортинг" - "Стяуа" - 0:0 "Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1 "Карабах" - "Копенгаген" - 1:0 АПОЕЛ - "Славія" - 2:0

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter