Українець Чигринський визнаний найгіршим придбанням "Барселони" за версією вболівальників клубу

Перехід українця Дмитра Чигринського з "Шахтаря" в "Барселону" влітку 2009 року визнаний найгіршим трансфером каталонців за останні роки.

Такі результати опитування, проведеного авторитетною іспанською газетою Marca. Перехід колишнього захисника "Шахтаря" Дмитра Чигринського в "Барсу" з великим відривом випередив інші невдачі "синьо-гранатових" на трансферному ринку.

Читайте такожВболівальники "Барселони" вимагають відставки президента клубу з-за провальною трансферної кампаніїЗазначимо, що сума компенсації, яку отримав "Шахтар" від каталонців у 2009 році, склала 25 мільйонів євро. У підсумку, за сезон-2009/2010 українець провів у складі "Барси" всього 14 матчів і в липні 2010-го вже за 15 мільйонів євро повернувся в "Шахтар".