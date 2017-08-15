Хавбек "Шахтаря" Марлос визнаний кращим гравцем Прем'єр-ліги в липні
16:18, 15 серпня 2017Футбол
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Бразильський легіонер "Шахтаря" набрав 41% голосів.
Марлос - кращий гравець липня в УПЛ / gomin.com.ua
Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками липня. Нагорода дісталася півзахиснику «Шахтаря» Марлосу. Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Марлос набрав 41% голосів уболівальників. Друге місце посів голкіпер "Вереса" Олександр Бандура, третє - форвард "Динамо" Дьємерсі Мбокані.
Всього в голосуванні взяли участь близько 1500 прихильників футболу. Результат їх вибору такий:
upl.ua
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