Хавбек "Шахтаря" Марлос визнаний кращим гравцем Прем'єр-ліги в липні

Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками липня. Нагорода дісталася півзахиснику «Шахтаря» Марлосу. Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Марлос набрав 41% голосів уболівальників. Друге місце посів голкіпер "Вереса" Олександр Бандура, третє - форвард "Динамо" Дьємерсі Мбокані.

Всього в голосуванні взяли участь близько 1500 прихильників футболу. Результат їх вибору такий: