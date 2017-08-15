Мессі переконував Неймара залишитися в "Барселоні": "Ти хочеш Золотий м'яч? Я допоможу тобі виграти Золотий м'яч"

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі і Луїс Суарес намагалися переконати тепер вже екс-партнера по команді форварда Неймара не переходити в «ПСЖ», повідомляє Sport.es.

Іспанське ЗМІ зазначає, що за день до товариського матчу «Барселона» — «Ювентус», що відбувся 23 липня в Нью-Джерсі, нападники каталонської команди зустрілися і обговорювали питання майбутнього Неймара.

"Що ти хочеш? „Золотий м'яч“? Я допоможу тобі виграти „Золотий м'яч", — серед іншого сказав Мессі Неймару.

У матчі з «Ювентусом», який відбувся на наступний день, Мессі намагався якомога частіше забезпечувати Неймара передачами. Неймар став автором дубля, забивши один з голів після пасу Мессі.

Незважаючи на старання Мессі і Суареса, Неймар все-таки вирішив перейти з «Барселони» в «ПСЖ». Офіційно про трансфер було оголошено 3 серпня.