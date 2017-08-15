"Динамо" відправилося на матч Ліги Європи з Відою у складі

Київське «Динамо» вилетіло в Фуншал (острів Мадейра, Португалія) на матч раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА проти португальського «Марітіму», повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Враховуючи далекий і довгий переліт, тренерський штаб «біло-синіх» прийняв рішення відправитися в Фуншал за два дні до гри. Динамівці проведуть в польоті шість з половиною годин.

Вранці команда провела тренування на заміській базі в Конча-Заспі, а після обіду вирушила в міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Читайте такожДомагой Віда попрощався з київським "Динамо"На перший матч з «Марітіму» тренерський штаб «Динамо» взяв 21 футболіста, з яких 18 потраплять у заявку на поєдинок.

Воротарі: Коваль, Рудько, Бущан.

Захисники: Хачеріді, Віда, Морозюк, Пантіч, Кадар, Кендзьора.

Півзахисники: Гусєв, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Корзун, Гонсалес.

Нападники: Беседін, Ярмоленко, Кравець, Мбокані.

У список не потрапили новачок «біло-синіх» Йосип Піваріч, а також Жуніор Мораєс, який набирає форму після травми. Однак, разом з командою полетів Домагой Віда, якого турецькі ЗМІ активно відправляють в «Бешикташ».

Як повідомляв УНІАН, матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи між київським "Динамо" і португальським "Марітіму" відбудуться 17 і 24 серпня.