Уболівальники "Барселони" вимагають відставки президента клубу через провальну трансферну кампанію

Уболівальники "Барселони", незадоволені діями керівництва клубу в це трансферне вікно, запустили в Twitter хештег для відставки президента клубу Хосепа Марії Бартомеу - #BartomeuDimiteYa ("Бартомеу йди вже"). Про це повідомляє AS.

Причиною невдоволення фанатів стала політика клубу. Нещодавно "Барселона" за рекордні гроші відпустила бразильського форварда Неймара. Після цього каталонці безрезультатно намагалися підписати Коутіньйо, Дембеле або Дибалу, але не захотіли виплачувати запитувані за них суми.

Читайте такожПрезидент "Барселони" пообіцяв придбати нових футболістівЗате вчора "Барселона" підписала за чималі кошти - 40 млн євро - бразильця Пауліньо, який виступав в чемпіонаті Китаю.

У минулому сезоні «Барселона» програла боротьбу за чемпіонство мадридському «Реалу», а в Лізі чемпіонів завершила свій шлях на стадії чвертьфіналу, в результаті завоювавши лише Кубок і Суперкубок Іспанії.

Також минулої неділі "Барселона" програла "Реалу" перший матч за Суперкубок Іспанії на своїй арені з рахунком 1:3.