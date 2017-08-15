Вболівальники обрали кращий гол за 25-річну історію англійської Прем'єр-ліги (відео)
13:09, 15 серпня 2017Футбол
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Найкрасивішим визнаний гол Денніса Бергкампа у ворота "Ньюкасла".
Форвард "Арсенала" Денніс Бегкамп - автор найкрасивішого голу за 25 років Прем'єр-ліги / Reuters
Гол колишнього нападника лондонського «Арсеналу» Денніса Бергкампа у ворота «Ньюкасла» визнаний найкращим за всю 25-річну історію англійської Прем'єр-ліги. Такі результати опитування, проведеного BBC Sport.
У березні 2002 року голландський форвард вразив ворота «Ньюкасла» і допоміг «канонірам» здобути перемогу з рахунком 2:0.
У голосуванні вболівальників на сайті BBC цей гол набрав 31% голосів, випередивши м'ячі Тоні Йебоа («Лідс», у ворота «Вімблдону») і Уейна Руні («Манчестер Юнайтед», у ворота «Манчестер Сіті»).
У п'ятірку кращих також увійшли голи Джека Уілшера («Арсенал», у ворота «Норвіча») і Тьєррі Анрі («Арсенал», у ворота «Тоттенхема»).
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