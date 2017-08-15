Вболівальники обрали кращий гол за 25-річну історію англійської Прем'єр-ліги (відео)

Гол колишнього нападника лондонського «Арсеналу» Денніса Бергкампа у ворота «Ньюкасла» визнаний найкращим за всю 25-річну історію англійської Прем'єр-ліги. Такі результати опитування, проведеного BBC Sport.

У березні 2002 року голландський форвард вразив ворота «Ньюкасла» і допоміг «канонірам» здобути перемогу з рахунком 2:0.

У голосуванні вболівальників на сайті BBC цей гол набрав 31% голосів, випередивши м'ячі Тоні Йебоа («Лідс», у ворота «Вімблдону») і Уейна Руні («Манчестер Юнайтед», у ворота «Манчестер Сіті»).

У п'ятірку кращих також увійшли голи Джека Уілшера («Арсенал», у ворота «Норвіча») і Тьєррі Анрі («Арсенал», у ворота «Тоттенхема»).