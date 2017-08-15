Шовковський розповів, чому відмовився від роботи в Росії

Легендарний український голкіпер Олександр Шовковський відмовився від участі в одному з російських проектів. Про це він повідомив в інтерв'ю "Футбол 24".

"Мені недавно запропонували взяти участь у проекті. Я відмовився з причини, що це було б некоректно по відношенню до нашої країни - поїхати в Росію або співпрацювати з Росією. Пропозицій надходить досить багато різних, цікавих. У мене був досвід виступу на заході, де я читав лекцію на тему: робота в команді, лідер у команді, стосунки в команді, успішність команди. Така невелика, півгодинна або годинна лекція", - розповів Шовковський.

Проект в Росії, за словами футболіста, був пов'язаний з журналістикою і, звичайно, з футболом. Спортсмен також додав, що останнім часом іншими матчами і командами, окрім як "Динамо" і збірна України, він не цікавиться.

Нагадаємо, в грудні 2016-го, після 24 років професійної гри, Шовковський завершив кар'єру футболіста.