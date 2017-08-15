Англійський футбольний клуб звільнив дівчат з групи підтримки через надмірну сексуальність (відео)

Напівпрофесійний англійський футбольний клуб "Біллерікей Таун" звільнив свою групу підтримки.

Власник команди і мільйонер Глен Тамплін виставив дівчат на вулицю, звинувативши їх у тому, що вони не виконують умов контракту, повідомляється у "ТСН.Ранок".

За словами боса команди, яка виступає в сьомому по силі футбольному дивізіоні країни, дівчата своїми відвертими вбраннями відволікали його підопічних і це негативно позначалося на якості гри. На думку Тампліна, саме сексапільні красуні винні в тому, що клуб вже довгий час не може підвищитися в класі.

Крім того, як повідомляє британське видання The Sun, деякі учасниці групи підтримки відкрито фліртували з футболістами, даючи їм номери своїх телефонів.