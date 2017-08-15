Англійський футбольний клуб звільнив дівчат з групи підтримки через надмірну сексуальність (відео)

12:11, 15 серпня 2017
Футбол
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На думку керівництва, відверті вбрання і сексуальність дівчат відволікали футболістів від гри.

Дівчата постраждали із-за надмірної сексуальності / thesun.co.uk

Напівпрофесійний англійський футбольний клуб "Біллерікей Таун" звільнив свою групу підтримки.

Власник команди і мільйонер Глен Тамплін виставив дівчат на вулицю, звинувативши їх у тому, що вони не виконують умов контракту, повідомляється у "ТСН.Ранок".

За словами боса команди, яка виступає в сьомому по силі футбольному дивізіоні країни, дівчата своїми відвертими вбраннями відволікали його підопічних і це негативно позначалося на якості гри. На думку Тампліна, саме сексапільні красуні винні в тому, що клуб вже довгий час не може підвищитися в класі.

Крім того, як повідомляє британське видання The Sun, деякі учасниці групи підтримки відкрито фліртували з футболістами, даючи їм номери своїх телефонів.

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Теги: #чирлідинг#звільнили за сексуальність