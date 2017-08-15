Бразилець Еліас покинув одеський "Чорноморець"

Припинено дію контракту між ФК «Чорноморець» і ФК «Капфенбергер» (Австрія) про оренду бразільського нападника Еліаса, повідомляє офіційний сайт ФК "Чорноморець".

Читайте також"Чорноморець" обіграв "Шахтар" в гостьовому матчі футбольної Прем'єр-лігиФорвард виступав за команду у восьми матчах чемпіонату України 2016-2017 рр .. і забив один гол. У сезоні 2017-2018 р. р. гравець жодного разу не вийшов на поле.

"Чорноморець" орендував Еліаса в лютому нинішнього року.