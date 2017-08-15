Українець Коноплянка відзначився дублем за "Шальке" в першому офіційному матчі сезону (відео)

Півзахисник німецького «Шальке» українець Євген Коноплянка відзначився дублем у першому офіційному матчі сезону своєї команди - поєдинку Кубка Німеччини проти «Динамо» (Берлін).

Коноплянка відкрив рахунок на 78-й хвилині матчу. Півзахисник забив і другий гол своєї команди на 90-й хвилині. В підсумку два голи українця принесли "Шальке" перемогу з рахунком 2:0.

Відзначимо, що в міжсезоння Коноплянка також був результативний, відзначившись 4 голами і 2 гольовими передачами в п'яти товариських матчах «Шальке».

В офіційних зустрічах за "Шальке" це другий дубль Коноплянки. У минулому сезоні він забив два м'ячі у грі 1/32 Кубка Німеччини проти "Нюрнберга" (3:2).

Нагадаємо, минулий сезон 27-річний українець провів в "Шальке" на правах оренди з "Севільї", але не був гравцем стартового складу під керівництвом Маркуса Вайнцірля. Після завершення сезону Коноплянка публічно розкритикував Вайнцірля. Однак незабаром головним тренером клубу став 31-річний Доменіко Тедеско, який вирішив дати другий шанс українцю.