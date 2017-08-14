Шовковський показав свої руки без рукавичок: У мене кожен палець був пошкоджений в тій чи іншій мірі
19:38, 14 серпня 2017Футбол
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За словами екс-голкіпера "Динамо" і збірної, він замислювався про косметичні операції на пальцях.
Олександр Шовковський продемонстрував кисті рук / football24.ua
Легендарний екс-голкіпер "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський розповів про свої проблеми з пальцями рук, а також продемонстрував кисті.
"Раніше думав зробити пару косметичних хірургічних операцій на пальці, але поки не прийшов до цього. У мене в свій час фактично кожна фаланга була пошкоджена в тій чи іншій мірі. Десь більше, десь менше. І я розумію, що на кількох пальцях розірвані зв'язки, бічні, якщо можна так сказати, які тримають суглоб. Наочно можу показати. Найбільше страждають мізинці.
Чи дає про себе знати? Так, коли якусь річ беру, особливо важку. Якщо неправильно візьму, то, як мінімум, неприємно", – сказав Шовковський в інтерв'ю Футбол 24.
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