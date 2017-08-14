Кріштіану Роналду дискваліфікований на п'ять ігор за поштовх арбітра

Лідер "Реала" Кріштіану Роналду відсторонений на п'ять ігор за поштовх арбітра у вчорашній грі за Суперкубок Іспанії-2017 проти "Барселони" (3:1), повідомляє офіційний сайт Королівської футбольної федерації Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, Роналду отримав два попередження - спочатку за зняту футболку після забитого гола, а вже через дві хвилини - за симуляцію в штрафному каталонців. Побачивши червону картку, португалець на емоціях злегка штовхнув рефері, що той у підсумку і відобразив у післяматчевому рапорті.

Протягом десяти днів "Реал" має право оскаржити дискваліфікацію свого лідера.

Якщо покарання залишиться в силі, Роналду пропустить матч за Суперкубок Іспанії-2017 з "Барселоною" (17 серпня), а також чотири гри перших турів чемпіонату країни проти "Депортиво" (20 серпня), "Валенсії" (27 серпня), "Леванте" (9 вересня) і "Реал Сосьєдада" (17 вересня).

Вранці повідомлялося, що 32-річному португальцю загрожувала дискваліфікація від 4-х до 12 матчів.