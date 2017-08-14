Шевченко викликав сім легіонерів на матчі збірної України з Туреччиною та Ісландією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах, викликаних на матчі з Туреччиною та Ісландією. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У список увійшли сім гравців: Едуард Соболь, Руслан Ротань (обидва – «Славія», Чехія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Владлен Юрченко («Байєр», Німеччина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія) та Євген Шахов (ПАОК, Греція).

Нагадаємо, минулого разу Ротань, Юрченко і Зінченко не отримали виклик у збірну.

Повний список гравців збірної буде оголошено пізніше.

Збірна почне підготовку до матчів проти Туреччини (2 вересня) і Ісландії (5 вересня) 29 серпня в Харкові.