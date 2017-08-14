Футболіст збірної України перейшов в клуб турецької Суперліги

Колишній гравець "Шахтаря" і віце-капітан збірної України Олександр Кучер підписав контракт з клубом турецької Суперліги "Кайсеріспором". Термін угоди — один рік. Про це повідомляє zbirna.com.

За даними ЗМІ, завтра колишній футболіст "Шахтаря" вилетить до Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що 34-річний Олександр Кучер залишає "Шахтар" після того, як у нього закінчився контракт з гірниками. Тим не менш, захисник викликався в збірну України на червневі матчі "синьо-жовтих".