Футболіст збірної України перейшов в клуб турецької Суперліги
15:46, 14 серпня 2017Футбол
794
Олександр Кучер підписав контракт з "Кайсеріспором".
Олександр Кучер, навіть пішовши з "Шахтаря", викликався у збірну України / zbirna.com
Колишній гравець "Шахтаря" і віце-капітан збірної України Олександр Кучер підписав контракт з клубом турецької Суперліги "Кайсеріспором". Термін угоди — один рік. Про це повідомляє zbirna.com.
За даними ЗМІ, завтра колишній футболіст "Шахтаря" вилетить до Туреччини.
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що 34-річний Олександр Кучер залишає "Шахтар" після того, як у нього закінчився контракт з гірниками. Тим не менш, захисник викликався в збірну України на червневі матчі "синьо-жовтих".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter