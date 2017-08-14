У Маріуполі зіграний найвідвідуваніший матч 5-го туру Прем'єр-ліги

Поєдинок між командами "Маріуполь" і "Карпати" став найвідвідуванішим матчем у 5-му турі УПЛ.

Зустріч зібрала 9 120 глядачів. Це рекорд клубу за останні три сезони. Домашня гра «Динамо» зібрала менше глядачів на столичному "Олімпійському" - 7 461, повідомляє Трибуна.

Читайте також"Динамо" вимагає гарантій безпеки для поїздки в Маріуполь (відео)Особливістю минулого туру стало те, що половина матчів відбулися у Києві. Крім домашньої гри "Динамо", в столиці приймали своїх суперників донецький "Олімпік" і "Сталь" (Кам'янське). Обидві зустрічі виявилися в самому низу рейтингу відвідуваності, зібравши всього 2 050 чоловік на двох.

У рейтингу клубів з найбільшою домашньою відвідуваністю в нинішньому сезоні на першому місці - "Шахтар" (11 655 глядачів в середньому за гру), на другому місці - "Маріуполь" (8 790). Замикає трійку "Динамо" (7 475).