Роналду у матчі з "Барсою" забив гол, показав стриптиз і поштовхався із суддею (відео)
Нападнику загрожує дискваліфікація.
Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду може отримати тривалу дискваліфікацію за поштох головного арбітра матчу Суперкубка Іспанії проти "Барселони" Рікардо Де Бургос Пабло Бенгоечеа.
Рефері написав у протоколі, що португалець штовхнув його після того, як отримав червону картку.
За правилами іспанської футбольної федерації це може загрожувати гравцю дискваліфікацією на термін від 4 до 12 матчів, повідомляє "Проспорт ТСН".
Першу жовту картку у матчі португалець отримав за те, що зняв футболку під час святкування голу. А потім – за симуляцію.
У "Реалі" вже заявили, що оскаржать вилучення Роналду.
Нагадаємо, вчора ввечері "Реал" переміг "Барселону" на її полі з рахунком 3:1. Матч-відповідь - 16 серпня.