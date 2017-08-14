Роналду у матчі з "Барсою" забив гол, показав стриптиз і поштовхався із суддею (відео)

Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду може отримати тривалу дискваліфікацію за поштох головного арбітра матчу Суперкубка Іспанії проти "Барселони" Рікардо Де Бургос Пабло Бенгоечеа.

Рефері написав у протоколі, що португалець штовхнув його після того, як отримав червону картку.

За правилами іспанської футбольної федерації це може загрожувати гравцю дискваліфікацією на термін від 4 до 12 матчів, повідомляє "Проспорт ТСН".

Першу жовту картку у матчі португалець отримав за те, що зняв футболку під час святкування голу. А потім – за симуляцію.

У "Реалі" вже заявили, що оскаржать вилучення Роналду.

Нагадаємо, вчора ввечері "Реал" переміг "Барселону" на її полі з рахунком 3:1. Матч-відповідь - 16 серпня.