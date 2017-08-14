"Реал" не залишив шансів "Барселоні" на її полі, вигравши перший матч Суперкубка Іспанії

На стадіоні "Камп Ноу" у Барселоні відбувся перший матч за Суперкубок Іспанії 2017 року.

Каталонська "Барселона" поступилася чемпіону минулого сезону мадридському "Реалу" з рахунком 1:3.

Перший тайм завершився без голів, хоча відзначитися могли обидві команди. Так, Суарес упустив момент на самому початку поєдинку, а на підступний удар Бейла блискуче зреагував воротар каталонців тер Штеген.

Після перерви атакуюча міць все ж таки взяла своє. "Реал" відкрив рахунок на 49-й хвилині після помилки Піке, який зрізав м'яч у власні ворота.

Після серії втрачених моментів "Барса" все ж таки зрівняла рахунок на 77-й хвилині з неоднозначного пенальті. Мессі забив з "точки". 1:1.

Вже через три хвилини - відповідь Кріштіану Роналду, який знову вивів Мадрид вперед.

На 82-й хвилині Роналду за друге попередження (симуляція) залишив свою команду в меншості. Однак гості не тільки відстояли перемогу, але й розвинули успіх. На 90-й хвилині Асенсіо завершив контратаку "Реала" голом. 1:3.

Другий поєдинок за Суперкубок - на полі "Реала" - відбудеться 17 серпня.