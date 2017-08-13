"Олімпік" обіграв "Чорноморець" і увірвався на третю позицію в Прем'єр-лізі

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся матч 5-го туру Прем'єр-ліги. Донецький "Олімпік" мінімально переграв одеський "Чорноморець" з рахунком 1:0.

У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами. Одесит Машнін не використав вихід один на один з голкіпером господарів, незабаром неточним ударом відповів півзахисник "Олімпіка" Моха.

Втім, той же Моха на початку другого тайму став героєм, завершивши красиву багатоходівку у виконанні партнерів ударом в кут.

Рахунок 1:0 протримався до фінального свистка.

"Олімпік" завдяки цій перемозі набрав 11 очок і піднявся на третє місце, випереджаючи "Ворсклу" і "Маріуполь". Донецький клуб залишається єдиною командою чемпіонату, яка не пропускала голів.

"Чорноморець" же поки що не здобув жодної перемоги в сезоні, зігравши лише одного разу внічию в п'яти турах.