"Маріуполь" розгромив "Карпати" і піднявся на четверте місце в УПЛ

У Маріуполі відбувся поєдинок 5-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцевий клуб "Маріуполь" обіграв львівські "Карпати" з розгромним рахунком 3:0.

Господарі відкрили рахунок вже на 10-й хвилині. Подачу з правого флангу замкнув В'ячеслав Чурко і вивів «Маріуполь» вперед. А на 18-й хвилині рахунок став 2:0. На цей раз гравець львівського клубу Лебеденко став автором автоголу, зрізавши подачу знову таки з правого флангу у ворота.

У другому таймі моменти забити м'яч були в обох команд, але у воротах господарів блискуче діяв Рустам Худжамов.

Руслан Фомін упустив шанс зробити рахунок розгромним, але вже в компенсований час його помилку виправив Сергій Болбат, який реалізував вихід один на один. 3:0.

Перемога дозволила "Маріуполю" піднятися з 7-го на 4-е місце.