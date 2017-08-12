"Шахтар" виграв у "Олександрії" в центральному матчі дня УПЛ

В Олександрії завершився матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала донецький "Шахтар" і поступилася супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:2.

Господарі активніше почали матч і ближче до кінцівці першого тайму відкрили рахунок. На 38-й хвилині гол забив Євген Банада. Після навісу з кутового Банада пробив головою, і м'яч від поперечини влетів у ворота. Втім, вже за 3 хвилини Фред відновив рівновагу. На 41-й хвилині Бернард зі штрафного покотив м'яч у штрафний, захисники вибили м'яч прямо на Фреда, який класним ударом відправив м'яч у дев'ятку - 1:1.

Вирішальний епізод матчу стався на 60-й хвилині. Бернард після прориву лівим флангом, навісив у воротарський і Феррейра головою вколотив м'яч у ворота.

Таким чином, "Шахтар" набрав 12 очок і повернувся на 2-е місце в турнірній таблиці, відстаючи на 1 бал від київського "Динамо". В "Олександрії", як і раніше, 3 очки і 10-е місце в УПЛ.