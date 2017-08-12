"Сталь" програла "Ворсклі" в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпрі завершився матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського приймала "Ворсклу" з Полтави й програла, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1.

У впертій та приблизно рівній грі двох команд долю матчу вирішив епізод в кінцівці гри.

У доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Ардін Даллку перехопив м'яч у центрі поля, обігрався з Шарпаром, трохи лівіше центру вийшов один на один з воротарем, і, увійшовши в штрафну, відправив м'яч у дальній кут.

Таким чином, "Ворскла" набрала 10 очок і вийшла на 2-е місце в поточній турнірній таблиці. У "Сталі", як і раніше, 6 балів і 6-е місце в УПЛ.