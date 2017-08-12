"Зоря" обіграла "Верес" у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, у якому рівненський "Верес" приймав луганську "Зорю" і програв, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Протягом всієї гри "Зоря" мала вагому ігрову і територіальну перевагу, а розв'язка наступила на 76-й хвилині. Сухоцький зліва увірвався в штрафну "Вереса" і зробив простріл, де після рикошету м'яч відскочив до Владислава Калитвінцева, який практично розстріляв ворота.

Таким чином, "Зоря" набрала 5 очок, перемістилася в середину турнірної таблиці, але, як і раніше, відстає на 1 бал від "Вереса" (6).